Pokłosie II wojny światowej. Najgorzej jest w Polsce

Czym jest PTSD?

Wydarzenie traumatyczne przeżyło większość ludzi na świecie - według badań jest to od 50 do 90 proc. Może obejmować to różne doświadczenia: wojnę, kataklizm, wypadek, bycie ofiarą albo świadkiem napaści, porwania, zgwałcenia, przemocy domowej, ale także diagnozę śmiertelnej choroby czy ekstremalnie stresującej pracy.