Ekspert ostrzega. W tych miejscach nie zbieraj grzybów

Sezon na grzybobranie to czas, kiedy wielu Polaków rusza do lasów w poszukiwaniu smakowitych okazów. Tradycyjnie sezon grzybowy rozpoczyna się jesienią, ale warto wiedzieć, że grzyby można zbierać praktycznie przez cały rok. Najwięcej owocników pojawia się jednak w okresie od września do października.