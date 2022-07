Estrogen i progestagen – rola hormonów w antykoncepcji

Jak już zostało wspomniane, antykoncepcja hormonalna opiera się na dostarczaniu do kobiecego organizmu odpowiednio dobranych, syntetycznych dawek hormonów płciowych. Należy pamiętać, że dawki zawarte w powszechnie stosowanych preparatach są niewielkie, a lekarz ginekolog, dobierając konkretne tabletki, zwraca uwagę na to, by dopasować ich skład i działanie indywidualnie do każdej pacjentki. Obawy niektórych kobiet, iż ich stosowanie zaburzy naturalną gospodarkę hormonalną są więc nieuzasadnione i nie powinny nas powstrzymywać od korzystania z tej metody zapobiegania ciąży.