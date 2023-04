Everyday Paradise by WITTCHEN: eksplozja barw w sezonie wiosna-lato 2023

Zielone mokasyny – w hołdzie włoskiej elegancji

Nie tylko panie – również mężczyźni powinni wprowadzić do swojej wiosennej szafy odrobinę koloru. Można zacząć od drobiazgów, na przykład od zielonych mokasynów z chwostami i rzemieniem od WITTCHEN! Mamy tu proste kroje, wyrafinowane detale i wysokiej jakości skórę zamszową, czyli wszystko to, co powinno charakteryzować współczesnego dżentelmena. Wygoda z lekką nutą nonszalancji? Nawiązania do włoskiego la dolce vita są zawsze mile widziane!