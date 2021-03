Ewa Farna nadal chudnie. Gwiazda pokazała nowe zdjęcie na Instagramie

27-letnia polsko-czeska wokalistka, od kilku lat robi w naszym kraju zawrotną karierę. Fani uwielbiają ją nie tylko za potężny głos, ale również za poczucie humoru i ogromny dystans do świata i swojego wyglądu.

Ewa Farna chwali się efektami metamorfozy

Piosenkarka w 2019 roku urodziła pierwsze dziecko i w związku z tym, po ciąży systematycznie pracuje nad swoją figurą. Na coraz to nowszych fotkach widać, że jest coraz szczuplejsza. Ostatnio Ewa Farna wrzuciła na swój profil na Instagramie zdjęcie w seksownym body i marynarce w kolorze fuksji. Na zdjęciu widać, że wokalistka doskonale czuje się we własnym ciele.

Farna cudnie chudnie

_-_ Dobrze się czuję ze sobą, ćwiczę, staram się zdrowo odżywiać. Kocham jeździć na nartach, ale też gotować, buszować po knajpkach w Warszawie. Nie mogę do wszystkiego podchodzić tak poważnie. Co to jest za news dnia, że przytyłam pięć kilo? Przecież moim największym skarbem jest mój głos. Nie żyję z tego, że jestem modelką, ja śpiewam! Oczywiście, muszę dobrze wyglądać na scenie, ale przecież nie wszystkie musimy wyglądać tak samo - powiedziała jakiś czas temu w wywiadzie dla "Party".