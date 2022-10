Ewa Farna zaskoczyła odważną metamorfozą. Jest nie do poznania

"Umami Tour" nieprzypadkowo nazywa się właśnie tak. "Umami to wyjątkowy, piąty rodzaj smaku. To również alegoria dopełnienia się artystki w wyniku życiowych doświadczeń. To też eksplikacja momentu życia, w którym jest Ewa: piątym smakiem stało się dla niej macierzyństwo. W »Umami« ukrywa się również gra słów: »u mamy« – tam, gdzie czujemy się dobrze, bezpiecznie" - czytamy w opisie trasy.