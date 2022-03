Przez lata grali razem w zespole. Miłość przyszła później. Historia związku Ewy Farnej i Martina Chobota

Martin Chobot dla Ewy Farnej był przez pięć lat jedynie przyjacielem, gitarzystą i członkiem jej zespołu. Para dopiero w 2013 roku postanowiła dać sobie szansę na miłość, gdy zrozumiała, że łączy ich coś więcej niż tylko relacja koleżeńska. "Dopiero po kilku latach po różnych perypetiach się związaliśmy. Nie było to tak, że wzięłam go do zespołu, bo się w nim zakochałam. To przyszło dużo później" – wyznała wokalistka w rozmowie z "Party".