Ewa Gawryluk pewnych ról już nie zagra. "Jestem za stara"

Ewa Gawryluk to jedna z najbardziej znanych polskich aktorek. Od 20 lat widzowie mogą oglądać ją w roli Ewy Nowak-Hoffer w serialu "Na Wspólnej". Oprócz tego grała w kilkudziesięciu filmach i serialach, a także w wielu rolach teatralnych.

Gawryluk ujawniła, że w najbliższym czasie chciałaby zagrać "złą postać". - Złą, złośliwą. Myślę, że to pokaże ciemną stronę mojego charakteru (…). Jestem aktorką. Nawet jeżeli nie posiadam (ciemnej strony - przyp. red.), to wyciągnę ją z siebie - powiedziała.

Nie zabrakło też wyznania, w których rolach oraz gatunkach filmowych się nie widzi. Okazuje się, że role musicalowe czy romantyczne już jej nie interesują. - Ja już chyba jestem za stara do takich ról. Myślę, że już wyrosłam z komedii romantycznych. Bo jak się okazuje, w komediach romantycznych są albo złe teściowe, albo uciekające panny młode, a już jestem na to po prostu za poważna — podkreśla aktorka.

