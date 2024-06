Ewa Gawryluk w monochromatycznej stylizacji. Tym razem nie zachwyciła

W czerwcu aktorka znowu stanęła na ślubnym kobiercu. Wyszła za Piotra Domanieckiego, a kadrami podzieliła się z fanami na Instagramie. Odtwórczyni roli Ewy Hoffer pojawiła się na czwartkowym evencie w Warszawie. To jej pierwsze publiczne wyjście od czasu ogłoszenia ślubu.

Na duży plus zasługuje kwiatowa ozdoba przy ramieniu - to najgorętszy trend tego sezonu. Stylizacje uzupełniła złota kopertówka, która współgrała z delikatną biżuterią.

Nie sposób nie zwrócić uwagi na nietypowe buty. Ewa Gawryluk wsunęła na stopy zabudowane botki z kwadratowym noskiem. To był najsłabszy punkt stylizacji aktorki. Masywne buty w jasnym kolorze zepsuły całą stylizację. Dużo lepiej - szczególnie w towarzystwie satynowej kreacji - prezentowałyby się klasyczne szpilki albo sandały z odkrytą piętą.

Z kolei na charytatywnej gali na rzecz Fundacji "Akogo?" Ewa Gawryluk zaprezentowała się w szarej, połyskującej sukni, która kojarzyła się... ze strojem kosmonauty. Nie wszystkim przypadł do gustu.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!