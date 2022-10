Ewa Gawryluk niczym Victoria Beckham. Ta stylizacja budzi mieszane uczucia

Ewa Gawryluk w nowoczesnej stylizacji

Jakimś cudem aktorka świetnie obroniła ten wyjątkowo trudny do kiełznania model spódnicy. Na premierę serialu "To nie ze mną", Ewa Gawryluk wybrała nieoczywisty zestaw. Długa tuba w ciemnym kolorze z widocznymi szwami oraz fakturą przypominającą plastik na wysoki połysk - pięknie prezentuje się na sylwetce aktorki. Neutralną i bezpieczną bazę zapewnia czarny golf, który przylega do ciała. Ciemne stylizacje bywają mroczne i obciążające urodę, ale ta pułapka nie dotyczy kobiet o blond włosach.