Ewa Kasprzyk o narzeczonym. Wyjawiła prawdę o początku ich znajomości

Wydawało się, że małżeństwo Ewy Kasprzyk i Jerzego Bernatowicza należy do udanych i wyjątkowo zgranych. Byli razem ponad 36 lat i informacja o rozwodzie zszokowała wiele osób. Kasprzyk rozstała się z byłym mężem z dala od blasku fleszy – pierwsza informacja na temat oficjalnego rozwodu pojawiła się w mediach dopiero jesienią 2020 roku.

Kasprzyk zakochana po uszy

Obecnie Kasprzyk i Kozerski są zaręczeni. Do oświadczyn doszło pod Akropolem, podczas wspólnych greckich wakacji. Para bardzo chce wziąć ślub, ale ze względu na pandemię, nie mają jeszcze terminu. "Niczego nie przygotowujemy, ewentualnie spakuję jakąś kieckę do walizki i tyle' - wyjaśniła 'Twojemu Imperium" aktorka.

Ukochany aktorki jest brokerem morskim, który zajmuje się na co dzień obsługą obcych bander zawijających do trójmiejskich portów oraz stoczni. Narzeczeni uwielbiają podróżować, szczególnie do egzotycznych miejsc.