Anna Kalczyńska pokazała mamę w bikini. Halina Rowicka robi szpagat nad brzegiem morza

Okazuje się, że to po mamie odziedziczyła wielką pracowitość i profesjonalizm. - Praca zawsze była dla mamy na pierwszym miejscu. Pomogła mi wymyślić siebie w roli matki pracującej, czyli osoby, dla której rodzina jest na pierwszym miejscu, ale która dba o swoją zawodową ścieżkę. Dzięki niej wiem, jakie to ważne, by to wyważyć - podkreśla prezenterka.