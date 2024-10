Ewa Minge o hotelach bez dzieci. "Chcę mieć święty spokój"

Głos w sprawie niedawno zabrała Ewa Minge, którą dziennikarz jednego z internetowych portali zapytał wprost, co sądzi o takich miejscach, przeznaczonych tylko dla dorosłych.

Ewa Minge wyjawiła, że sama jeździ do hoteli, które zaznaczają, że nie przyjmują dzieci.

Minge zwróciła też uwagę na to, że takie "strefy wolne od dzieci" nie polegają na wykluczeniu, a możliwości wyboru.

- Mogę być krytykowana, jestem matką dwójki dzieci, wychowałam dwóch synów, i osobiście zawsze bardzo dbałam o to, gdziekolwiek będąc z moimi dziećmi, żeby moje dzieci nie stwarzały żadnego zagrożenia dla innych ludzi. Bo dzieci potrafią stworzyć zagrożenie, jeżdżąc na stoku na przykład w poprzek.

