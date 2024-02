Nagranie niesie się po sieci. Szalała na parkiecie bez butów

"Kiedy jesteś królową parkietu (...) i nagrywasz solo rolkę swojego życia" - zapoczątkowała wpis w mediach społecznościowych Ewa Minge . Znana projektantka podzieliła się z fanami nagraniem, na którym tańczy w rytmie twista ubrana cała na czarno. Monochromatyczna stylizacja gwiazdy parkietu nie miała jednak wiele wspólnego z bezpieczną klasyką. Tylko spójrz na to rozcięcie i prześwitujący top z połyskiem .

Projektantka zestawiła przeskalowany dół stylizacji z dopasowaną górą, co jest bezpiecznym rozwiązaniem, kiedy wolimy uniknąć dysproporcji. Gra kontrastu opierała się nie tylko na połączeniu konstrukcji XL z XS. Zwróć uwagę na prześwitujące body z połyskiem, które idealnie odnalazło się u boku grubszej tkaniny spodni.

