Ewa Minge uszyje maseczki dla szpitali. "Zjednoczmy się mądrze"

"Byliście ze mną przez ostatnie 30 lat, niektóre z was są już na emeryturze, której doczekałyście w naszej firmie. Były chrzciny, śluby i pogrzeby. Było wiele pięknych, ale i trudnych chwil. Zgodnie z zaleceniami rządu i zamknięciem rynku zaczęliśmy w poniedziałek urlop, choć trudno nazwać to urlopem. Strach ma wielkie oczy i żadne okulary słoneczne tym razem na niego nie pasują. Pomimo strachu nie tylko o zdrowie, na moje hasło i tym razem nie zawiodłyście" – podziękowała swoim pracownikom.

Ewa Minge zaapelowała do Polaków, żeby podczas tego trudnego czasu, także dla polskiej gospodarki, wspierali lokalnych przedsiębiorców i kupowali ich produkty. Zdumiewa ją fakt, jak niektóre firmy chcą wzbogacić się na pandemii koronawirusa. "Zjednoczmy się mądrze. Marka Fendi, tak kochana przez polskie gwiazdy, wypuściła na rynek maseczki z logo za 180 £. Tak drodzy państwo, kupujcie polskie za polskie pieniądze, od sąsiada, od Polaka. To na początek nam wszystkim pomoże" – stwierdziła.

Apeluje też do przedsiębiorców, żeby nie podwyższali cen. "A ci, co kręcą cenami w swoich małych sklepikach, wykorzystując braki na rynku lub co wykupili w sklepach i teraz sprzedają w internecie… jesteście ohydni i jak za czasów wojny powinno się was piętnować" – kwituje w mocny sposób.