Ewa Pajor jest jedną z najlepszych piłkarek na świecie. "Chciałam być jak Ronaldo"

Mam trzy siostry i jednego brata. Paradoksalnie on nie był nigdy zainteresowany piłką, a my tak. Mój kuzyn często przyjeżdżał na wioskę i opowiadał, że byłam trochę mniejsza od kciuka, a już chciałam grać. Robiliśmy sobie prowizoryczne bramki, tworzyliśmy boiska na polu, na łące - całe dnie siedzieliśmy na dworze i graliśmy w piłkę nożną. Poza tym oglądałam wszystkie mecze, jakie leciały w telewizji: duże turnieje, rozgrywki Ligi Mistrzów - bardzo mnie to interesowało. W telewizji zobaczyłam też piłkarza, który dotąd jest moim idolem i który mnie inspiruje - Cristiano Ronaldo. Chciałam być jak on. Piłka to jest piękny sport - w takim sporcie się zakochałam.