Eyeliner z naturalnym barwnikiem, którym zrobisz idealną kreskę. Kosztuje tylko 10 zł

Sposobów na namalowanie idealnej kreski na powiece jest wiele. Mi najbardziej spodobał się patent z… plastrami. Oto jak go wykonać. Jeden plaster naklej na dole oka, tyk, by stanowił on przedłużenie linii dolnej powieki. Drugi, umieść pod skosem na górnej powiece. Od tego, pod jakim skosem nakleisz górny plaster, zależy, jak bardzo wywiniętą kreskę uzyskasz. Plaster powinien dotykać linii rzęs przy środkowym kąciku oka, a na zewnątrz zbiegać się w jednym punkcie z drugim plastrem. Pamiętaj, by docisnąć palcami plaster do powieki – w każdą szparkę może przedostać się eyeliner i z idealnego efektu nici. Teraz wystarczy tylko zamalować powstałą lukę między dwoma plastrami. Kiedy będziesz miała pewność, że eyeliner wysechł, oderwij plastry i… perfekcyjna kreska gotowa!