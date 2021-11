Fakty i mity na temat skóry dojrzałej. Co warto wiedzieć o skutecznej pielęgnacji anti-aging?

Pielęgnacja przeciwsłoneczna to podstawowy krok w profilaktyce anti-aging i ważny element pielęgnacji skóry dojrzałej. Żadne specjalistyczne preparaty nie pomogą, jeżeli nie zapewniamy cerze wysokiej ochrony przeciwsłonecznej. Skutki tego zaniedbania mogą być naprawdę poważne. Promieniowanie UV niszczy włókna kolagenowe, przyczynia się do powstawania wolnych rodników, a do tego wysusza skórę i przyspiesza powstawanie zmarszczek. Bagatelizując ten fakt, możemy doprowadzić do poważnych chorób dermatologicznych, dlatego warto pamiętać, że ze słońcem nie ma żartów i sięgać po kremy z filtrem przez cały rok.