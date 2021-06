Familijne i w multipacku. Dziel się przyjemnością z nowymi lodami od E.Wedel

Marka E.Wedel nie zwalnia tempa i przed nadchodzącymi wakacjami prezentuje kolejne nowości z lodowego portfolio. Tym razem do oferty dołączają lody w większym formacie – familijne oraz w multipacku. Nowości już wkrótce pojawią się w sprzedaży. To, co je wyróżnia, to oryginalna wedlowska czekolada i fakt, że to idealne propozycje do dzielenia się przyjemnością z innymi.