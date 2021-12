Fani dostrzegli tajemniczy szyfr na ślubnym samochodzie Meghan i Harry’ego. Ma ukryte znaczenie

Najpopularniejsza suknia ślubna dekady

Wystawny ślub zapisze się w historii jako jeden z najdroższych. Za to suknia ślubna Meghan wyznaczyła trendy na kilka lat do przodu. Kobiety marzą o prostej szlachetnej kreacji podobną do tej, którą księżna miała na sobie. Zaprojektowała ją Clare Waight Keller, dyrektor kreatywna domu mody Givenchy. Projekt kosztował 100 000 funtów czyli 500 000 złotych.