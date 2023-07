Fani kojarzą go z "Rancza". Jak dziś wygląda? Nie każdy odważyłby się na taki strój

Mimo że prace nad "Ranczem" zakończyły się w 2016 roku, fani wciąż chętnie wracają do perypetii mieszkańców Wilkowyj. Jednym z najpopularniejszych bohaterów produkcji był Tomasz Witebski, w którego wcielał się Jacek Kawalec. Aktor rzadko pojawia się na imprezach branżowych. Dla zawodów wędkarskich zrobił jednak wyjątek i to w wielkim stylu. Nie każdy by się odważył na taki strój.