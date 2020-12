Fani nie poznają Filipa Chajzera. Co za metamorfoza

Tak. To ten sam człowiek. 2008 VS 2020. Jeśli jest coś, czego żałuję w życiu to faktu, że wziąłem się za siebie dopiero po 30. ... Ale lepiej późno, niż za późno, uprzedzam wszystkie pytania o dietę. Nie umiem w diety, przepalam codziennie tyle kcal, żeby zasłużyć na pizze i drwala, bo życie jest po to, żeby żyć