Pan Jacek wyprzedaje majątek, bo nie chce zwalniać pracowników. "Ja wciąż walczę"

– Nie zwolnię ludzi, bo jeśli to zrobię to już się nie otworzę – tłumaczy restaurator i dodaje, że choć wielu jego znajomych zdecydowało się zamknąć swoje restauracje, to on sam wierzy, że niebawem sytuacja się ustabilizuje i zarówno on, jak i jego pracownicy będą mogli wrócić do pracy. "Ja wciąż walczę" – zaznacza Abramowski.