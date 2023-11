Fani "Rolnika..." będą zaskoczeni? Po sieci krążą plotki o Ani i Kubie

Dla części widzów "Rolnika" była to dość niespodziewana i nie do końca zrozumiała decyzja. Kandydat ma troje dzieci, a na zaledwie cztery tygodnie przed wzięciem udziału w programie, był zaręczony. Jednak serce nie sługa, a prawdziwa miłość przetrwa wszystko. Tylko czy to, co łączy tę dwójkę to rzeczywiście tak silne uczucie? Jak donosi Plotek, wieści na temat ich przyszłości krążą już po sieci.