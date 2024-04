Fani zawiedzeni. Duże zmiany u Andrzeja z Plutycz

To, co dla fanów serialu było atrakcją, dla Gienka i Andrzeja stanowiło uciążliwy problemem. Ogromne błoto, w którym czasem zapadali się gospodarze, momentami przypominało prawdziwe bagno.

To już przeszłość. Dzięki intensywnym pracom na podwórku po grzęzawisku nie pozostał nawet ślad. Efekt jest naprawdę zdumiewający.

Otaczające dom błoto na stałe wpisało się w życie rolników. Problem urósł do rangi kultowego. "Nasze słynne błoto" - mawiali Gienek i Andrzej.

Choć wielokrotnie podejmowano próby naprawy nawierzchni, były to jedyne rozwiązania tymczasowe.

W jednym z odcinków programu "Rolnicy.Podlasie" Andrzej tłumaczył, dlaczego na jego terenie jest tyle błota. - Zimą powinno tu być zamarznięte u mnie. A teraz wiadomo, zmieniony klimat, to błoto. Jak 30 sztuk wypuszczę, to biegają po całym podwórku i temu takie błoto - mówił przed kamerą.

Żmudny proces usuwania błota się zakończył. Następnie betoniarki zaczęły wylewać beton do specjalnych wykopów.

Wszystko wygląda na to, że jak wszystkie prace się zakończą, dom Andrzeja będzie jednym z ładniejszych w Plutyczach.

Internautów nurtowała jeszcze jedna kwestia. Dlaczego Jarek, a nie Andrzej, był na nagraniu i kierował pracami? Niektórzy zauważyli, że to właśnie Jarek lepiej sprawdzi się w roli gospodarza.

"Brat Andrzeja powinien przejąć to gospodarstwo widać, że chłopakowi się chcę", "Składamy się na nowy traktor dla Jarka? Dobry, mądry, pracowity chłopak, nie to, co Andrzej" - komentowali.