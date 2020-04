Farbowanie jajek. Domowe sposoby tworzenia pisanek wielkanocnych. Znasz wszystkie metody?

Bardzo prostym sposobem na uzyskanie kolorowych pisanek jest samodzielnie farbowanie jajek. Nie musisz sięgać po kupne barwniki, ponieważ we własnej kuchni znajdziesz wszystko to, czego potrzebujesz. Malowanie jajek to świetny sposób na stworzenie szybkich dekoracji świątecznych oraz zabawę zarówno dla dużych, jak i małych. Jeśli chcesz wypróbować domowych metod, koniecznie zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

Farbowanie jajek jest świetną formą zabawy dla dorosłych i dzieci. (123RF)