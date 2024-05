Wsunęła na stopy ekstrawaganckie buty. W takim wydaniu wkroczyła na scenę

O Ewie Farnej nie słyszy się teraz w Polsce zbyt dużo. A to dlatego, że piosenkarka skupia się na swojej karierze w Czechach , gdzie regularnie daje koncerty, a także zdobywa nagrody i pojawia się na okładkach czasopism. Ostatnio wystąpiła w ramach festiwalu Ostravský Majáles, a na Instagramie zamieściła zakulisowe nagranie.

My jak zwykle obrałyśmy fokus na stylizację wokalistki, a szczególnie jej buty. Te nie uszły również uwadze internautek. "Ja chcę te twoje buty! Będę w nich na każdym koncercie! Obiecuję, To nie przypadek, że mamy ten sam rozmiar. Są cudne!" – napisała jedna z nich pod postem.

Farna postawiła na model, który byłby absolutnym hitem na każdym festiwalu muzycznym. Zatem, jeśli wybierasz się na Open’era lub Orange Warsaw, to warto zainwestować.

Mowa o kowbojkach, czyli modnej i niebanalnej alternatywie dla kozaków , którą gwiazdy i fashionistki wielbią od dobrych kilku sezonów. Jednak obuwie nie zwracałoby uwagi, gdyby nie było srebrne. Wygląda na to, że hit zeszłego lata w postaci srebrnych kowbojek nadal pozostaje w pamięci i nie traci na popularności.

