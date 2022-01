Ferie i powrót dzieci do szkół. Dr Michał Sutkowski radzi, jak się przygotować

ferie za chwilę się zaczną gości Już za kilka dni Pierwsza tura ferii z czym powinni się rodzice liczyć No biorąc pod uwagę że dzieci wróciły do szkół prawda było dwa tygodnie nauczanie zdalne nie wszystkie dzieci wróciły do szkół w prowadzą do formie Hybryd a za chwilę ferie co nas czeka w związku z jednym i z drugim panie doktorze i na co zwrócić uwagę kiedy No nie wiem wyślę dzieciaki na zimowisko na przykład właśnie czy wyśle wyrazy blisko być może dzieciaki będą już kwarantannie prawda żeby Oby nie w izolacji i takie sytuacje też będą miały miejsce Cześć pewnie wyślę na ferie proszę państwa no cóż powrót wyraźnie wiąże się niestety z większym zagrożeniem epidemiologiczne mi to jest oczywiste potwierdza to Zresztą Ministerstwo Zdrowia mówiąc że to że dzieci przebywa doma zmniejszyło zmniejszyła się liczba ognisk epidemiologicznych dzieci mogą chorować dzieci mogą i z Mają powikłania dzieci są nie za dzieci są niezaszczepione ale I to jest wielki problem apel ogromny kolejny setny już albo jeszcze jeszcze jeszcze więc kapeli naszych do państwa 95% rodziców szczepi obowiązkowe w sposób właściwy swoje dzieci i wieży nam lekarzom którzy którzy to czynią robią i zalecają zróbmy to proszę państwa to jest najlepszy Jeszcze moment jeszcze mamy trochę czasu trochę czasu już naprawdę niewiele omikron zaraz będzie nasze możliwości szczepień są przeogromne natomiast wykonujemy jest zdecydowanie mniejsze ilości Myślę że 20% czy 30% tego co moglibyśmy robić w Polsce powinniśmy się ustawić w kole i jadę do sklepie i szybko to panie doktorze Mówiąc krótko jak coś nie znaczy widzieć Albo się boi to powinien zostawić te dzieci w domu na ferie no nie niech niech wyjdą na spacer Może niech się nie spotykają w grupie innych nie zaszczepionych Oczywiście że tak oczywiście że tak ale przede wszystkim zlikwidujmy te obawy bo te ferie się zaraz skończę i znowu będzie albo powrót albo nie Powrót do szkoły to kontakt z omikronem jest kontaktem oczywiście nie tylko szkolnym dzieci i nie tylko dzieci wszyscy będziemy z nimi mieli mieli kontakt bo szaleństwo które które Kron nie powoduje ta transmisyjność tego mikrofonu jest szaleńcem No to ja muszę od razu nie masz