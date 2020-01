WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ferie zimowe z dzieckiem. Jak spędzić dwa tygodnie przerwy od szkoły? Semestr dobiega końca, a już za kilka dni pierwsze województwa zaczną ferie zimowe. Ten wyjątkowy moment, na który czekają dzieci i młodzież, należy jak najlepiej zaplanować, aby nie ograniczać spędzania czasu wolnego na oglądaniu telewizji czy komputera. Jak w takim razie spędzić ferie zimowe z dzieckiem? Jest na to kilka prostych sposobów. Ferie zimowe to prawdziwe dwa tygodnie przerwy od nauki dla dzieci i młodzieży, ale nierzadko również okazja do rodzinnych wyjazdów. Czasami, gdy nie możesz wziąć urlopu na ten okres, warto pomyśleć o mniejszych atrakcjach niż wyjazd do ośrodka wypoczynkowego. Możesz spędzić ferie zimowe z dzieckiem w domu, lecz najważniejsze jest zapewnienie atrakcji dla zabicia nudy. Ferie zimowe w kraju Jeśli od dłuższego czasu planowałaś wyjazd z rodziną w góry, na pewno jednym z pierwszych ośrodków, o którym pomyślałaś było Zakopane. Jednak zawsze duże zainteresowanie tym miejscem może nie być do końca tym, o czym marzyłaś. Świetną alternatywą na wyjazdowe ferie zimowe z dzieckiem jest Bukowina Tatrzańska – zazwyczaj przebywa tam znacznie mniej osób, ale zachwyca wspaniałymi widokami na góry oraz zapewni wiele niezapomnianych atrakcji. Nie musisz wyjeżdżać do ośrodków oferujących wyłącznie zimowe sporty, ponieważ zawsze zatłoczone południe Polski, podczas ferii zimowych jest przyjaźniejsze do odwiedzenia. Szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne czy pięknie zabytki są idealnymi miejscami, dzięki którym można poznać różne ciekawostki oraz przede wszystkim na chwilę zapomnieć o codzienności. Ferie zimowe za granicą Ferie to okazja do wyjazdów zagranicznych, szczególnie do tzw. ciepłych krajów. Jeżeli nie przepadasz za zimą, a chcesz razem z rodziną przynajmniej na kilka dni zapomnieć o ponurej aurze, dobrym pomysłem może się okazać wyjazd za granicę podczas ferii zimowych. Najczęściej wybieranymi miejscami na tego typu wypoczynek jest m.in. Grecja, Tunezja, Hiszpania czy Cypr. Wśród ofert biur turystycznych na pewno znajdziesz atrakcyjne propozycje last minute. Jeżeli nie wyobrażasz sobie ferii zimowych bez narciarskich stoków, wybierz Szwajcarię, Austrię lub Włochy – tamtejsze kurorty narciarskie na pewno cię zauroczą. Ferie zimowe w domu Gdy nie możesz wziąć urlopu, jedynym rozwiązaniem pozostają ferie zimowe spędzone w domu. Nie oznacza to, że twoje dziecko przez cały czas będzie się nudzić albo całe dnie przesiedzi przed ekranem komputera. Na pewno w twoim miejscu zamieszkania znajduje się wiele ciekawych atrakcji, np. półkolonie czy kreatywne warsztaty. Lodowisko, ścianki wspinaczkowe oraz inne aktywności fizyczne będą idealnym pomysłem na ferie zimowe. Dziecko nie będzie się nudzić, a przy okazji rozwinie swoje pasje lub odkryje ciekawe możliwości. Ferie zimowe i krótkie wycieczki Gdy w ciągu tygodnia dziecko uczęszcza na specjalne zajęcia podczas ferii zimowych, warto pomyśleć o wycieczkach w weekendy. Nie musisz zabierać pociechy w długą i męczącą podróż, ponieważ w okolicach na pewno znajdziesz miejsca, gdzie są intrygujące atrakcje, np. aquapark czy kino. Podczas ferii zimowych dziecko nie może się nudzić, więc nie pozwól na to, aby zamiast na świeżym powietrzu i z przyjaciółmi, spędzało czas przed telewizorem.