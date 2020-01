Ferie zimowe 2020 już wkrótce! Sprawdź terminarz nadchodzącej przerwy zimowej

Święta Bożego Narodzenia mamy już za sobą, ale jak na razie dzieci i młodzież jeszcze mają kilka dni wolnego od szkoły. Niebawem natomiast rozpoczną się ferie zimowe, na które wiele osób czeka z nieukrywaną radością. Chcesz wiedzieć, kiedy i w których województwach zaczną się zimowe turnusy? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Ferie zimowe 2020 zbliżają się wielkimi krokami. Już w połowie stycznia zacznie się pierwszy turnus, a to oznacza, że do niemal do końca lutego potrwa zimowa przerwa od szkoły . Dla jednych ferie wypadną w odpowiednim momencie, dla innych zaś mogą być za wcześnie lub za późno. Niezależnie od daty, warto zaplanować ferie zimowe 2020 od razu i nie czekać na ostatnią chwilę.

Ferie zimowe 2020 – terminy z podziałem na województwa

Ferie zimowe 2020 – zmiany w turach

Na pewno zastanawiałaś się, dlaczego co roku termin ferii zimowych, zmienia się dla poszczególnych województw w obrębie grup. Zgodnie z rozporządzeniem wydanym w sprawie organizacji roku szkolnego od sezonu 2003/2004 roku, przyjęto zasadę o cyklicznych zmianach. O co chodzi? Jeżeli w danym roku grupa województw rozpoczynała ferie w połowie stycznia, to rok później zacznie na początku lutego. Podział na tury został dokonany ze względu na liczbę uczniów. Co ciekawe, jedynym wyjątkiem pozostają województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie zimowe zawsze wypadają na przełomie stycznia oraz lutego.