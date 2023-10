Fetor z kosza przestanie być problemem. Wysyp na dno

Jak skutecznie wyczyścić kosz na śmieci? To bardzo proste. Należy tylko wlać do niego trochę wody i dodać kilka kropli płynu do mycia naczyń. Następnie szmatką lub gąbką przecieramy ścianki kosza, zwracając szczególną uwagę na wewnętrzne rogi pojemnika. Po umyciu kosza, mydliny należy wylać i przepłukać go czystą wodą, a na koniec wytrzeć.