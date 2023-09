Domowy trik w mig wyczyści listwy. Wystarczą trzy składniki

Domowy trik na czyszczenie listew przypodłogowych

Do wykonania domowej mieszanki do czyszczenia listew przypodłogowych potrzebujesz trzy składniki. Wymieszaj szklankę wody, 2 łyżki płynu do płukania oraz łyżeczkę soku z cytryny. Teraz przelej miksturę do butelki z atomizerem i spryskaj zabrudzoną przestrzeń. Następnie odczekaj kilka sekund i przetrzyj listwy suchą szmatką. Po chwili będą wyglądać jak nowe.