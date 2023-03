Połóż na uszczelce. Rozpuści cuchnącą pleśń z pralki

Fartuch (inaczej kołnierz), czyli uszczelka, to bardzo ważny element każdej pralki. Izoluje on wodę, zbiera brud, zapobiega wyciekom. Ze względu na swoją budowę, a także materiał, z którego został wykonany, stanowi on prawdziwą pożywkę dla bakterii, a co za tym idzie - pleśni i grzybów.