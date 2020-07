Filip Chajzer zaprasza na Pol'and'Rock Festival. Pole namiotowe urządził przed domem

"Choć robimy to sukcesywnie, to w roku, który nas wszystkich tak mocno doświadczył, idziemy digitalowo na całość, żeby nie zostawiać was samych. Bądźcie z nami na łączach i dbajcie o siebie. Widzimy się od poranka 30 lipca do świtu 2 sierpnia" – piszą na stronie Pol'and'Rock Festival organizatorzy. Pandemia koronawirusa spowodowała, że w tym roku fani nie posmakuję zabawy w Kostrzynie nad Odrą. Będą mogli jednak uczestniczyć w wydarzeniu online.