Fragment książki "Dlaczego nikt nie widzi, że umieram?". Nikodem zmanipulował kilka kobiet i zniszczył im życie W kilkunastu, napisanych w pierwszej osobie reportażach Renata Kim pokazuje, jak człowiek wchodzi w toksyczną relację, jakie są jej kolejne etapy i jak trudno się z niej wyplątać. Bo – jak mówią wszyscy psychologowie i same ofiary – uruchamia się w nim mechanizm uzależnienia, z którego trudno się wyrwać, podobnie jak z nałogu alkoholowego czy każdego innego. Partnerki Nikodema nie miały o sobie pojęcia. Do czasu – Dziewczęta, mam prośbę: zróbmy sobie dzień bez Nikodema – zaproponowała Anka. – Oooo, super! – zachwyciła się Agata. – Luz – zgodziła się Alicja. Wytrzymały parę godzin, a potem znowu zaczęły o nim gadać. Poznały się zaledwie kilka tygodni temu, ale rozmawiają codziennie, godzinami. Najczęściej na Messengerze. Ta, która najwcześniej zagląda na Facebooka, wita pozostałe: "Cześć dziewczyny, miłego dnia". A potem, każda w innym mieście, zaczynają sobie opowiadać historie o Nikodemie, zwanym wymiennie: palantem, świrem, k...em, psychopatą, socjopatą, narcyzem. Potworem. – Ch... – dorzuca Alicja. Przeprasza za wulgarność, ale jak o nim myśli, to przychodzą jej do głowy najgorsze epitety. – Ch..., oddaj alimenty! Tylko tyle chciałabym mu powiedzieć – parska. Ostatnio coraz częściej rozmawiają o swoich dzieciach, o pracy, o tym, jak im mija dzień. Ale Nikodem wciąż jest najważniejszym tematem, to on je w końcu połączył. – Po tym, jak wyrzuciłam go z domu, napisałam do Alicji, jego byłej narzeczonej, z którą ma dziecko. Pogadałyśmy chwilę, Alicja podała mi nazwisko Marty, kolejnej byłej Nikodema. I też od razu do niej napisałam – tłumaczy Anka. Zobacz także: SIŁACZKI – program Klaudii Stabach. Sezon 2 odc. 1. Historie inspirujących kobiet Wiedziała o istnieniu obu dziewczyn, bo Nikodem dużo o nich opowiadał, strasznie złe rzeczy. – Alicja to diablica z piekła rodem, która go katowała, biła, nie zajmowała się córką, wariatka po prostu. Marta też zła kobieta. Okradała go, wyrzuciła z domu na noc, błąkał się gdzieś po Gdańsku, nie wiedział, dokąd iść. Najdziwniejsze jest to, że ja przecież też wcześniej swoje przeszłam, też jestem matką, latami walczyłam o alimenty z byłym mężem, znam takie sytuacje, a mimo wszystko wierzyłam w te opowieści o złych kobietach. Nikodem zrobił z siebie ofiarę i był w tym bardzo przekonujący – mówi. Pomysł, by odnaleźć Alicję i Agatę, narodził się ze złości na Nikodema. I z tego, że w pewnym momencie uświadomiła sobie, że notorycznie kłamał. – A skoro tak, pomyślałam, to pewnie wszystko, co o nich obu mówił, też jest kłamstwem. Postanowiłam to zweryfikować. Z każdą z dziewczyn odbyłam długą rozmowę telefoniczną, a potem założyłyśmy tę grupę na Facebooku i tak sobie plotkujemy – tłumaczy Anka. – Ja nie słyszałam wcześniej o istnieniu Ani, znałam za to Martę, bo jak się rozstaliśmy, Nikodem obnosił się z nową miłością na Facebooku. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam ją na zdjęciu, pomyślałam: jaka to piękna kobieta. I zrobiło mi się jej żal, bo wiedziałam dokładnie, jak się ta historia skończy. Jakiś czas później do niej napisałam, byłam zdesperowana, bo Nikodem nie przysyłał mi za- sądzonych alimentów. Poprosiłam, by go nakłoniła do zapłacenia mi kilku tysięcy złotych. Ale Marta była wtedy otumaniona miłością i odpisała ostro, że mnie pozwie do sądu, oskarży o stalking. Więc już się do niej potem nie odzywałam – wspomina Alicja. Kiedy dostała wiadomość od Anki, była zszokowana. Ale zaufała jej, pomyślała, że przynajmniej będzie mogła z nią pogadać. No i gadają, w trójkę. Swoją grupę nazwały "Och, Nikodem. Sezon 1”. – My próbujemy to wszystko ograć śmiechem, drzemy z Nikosia łacha, to nam pomaga. W naszej grupie jest też dużo cynicznych wypowiedzi, musiałyśmy jakoś spuścić z siebie stres, żal i wstyd – tłumaczy Anka. – Bo widzisz, wszystkie jesteśmy wykształcone, mądre, poukładane życiowo. I wszystkie dałyśmy się omotać, odrzeć z godności. Marta, uwaga, jest czynnym zawodowo psychologiem. I też dała się złapać w jego sidła. Wyparłam ten czas Alicja, germanistka z Konina, była z Nikodemem trzy, może cztery lata, dokładnie nie pamięta. – Wyrzuciłam to z pamięci, tak go znienawidziłam. Wiele historii z nim w roli głównej wraca dzięki mojej rodzinie czy znajomym. Opowiadają coś, a ja myślę: hejże, faktycznie tak było. Sama ten okres w życiu totalnie wyparłam, taki był czarny. Dlaczego mimo to tak długo z nim byłam? Miałam małe dziecko, byłam wtedy nauczycielką w gimnazjum, słabo zarabiałam i zwyczajnie się bałam, że sama sobie nie poradzę. Bałam się też, że jeśli on odejdzie, już nigdy nie ułożę sobie życia. Absurdalne, bo przecież byłam jeszcze bardzo młoda – mówi. – Co on takiego w sobie miał? – zastanawia się. – Myślę, że takie cechy, o których marzą dziewczyny. Był szarmancki, oczywiście tylko na początku, poza tym bardzo inteligentny i elokwentny. Czytał poezję, znał się na literaturze i kulturze. No i grał na gitarze, śpiewał. Miałam dwadzieścia lat, nie żyłam z rodzicami najlepiej i nagle się zjawił taki Nikodem. Obiecywał wiele, niczego nie dotrzymał. Z czasów kiedy byli razem, ma właściwie tylko złe wspomnienia. Najgorsze takie: jest wieczór, kłócą się o coś, głośno.

– Nagle zbudziła się nasza córeczka, która spała w pokoju obok. Nikodem wyjął ją z łóżeczka, wziął na ręce i mówił do niej takim głosem, jakby opowiadał bajkę: "Córeczko, twoja mama jest puszczalska, jest k,,,ą. Ale ja cię kocham". On tak właśnie działał. Nie krzyczał, mówił spokojnie, wręcz cedził słowa, ale to było przerażające, byłam jak sparaliżowana – opowiada Alicja. Na szczęście – dodaje – już wtedy pracował za granicą, w domu bywał rzadko. Nigdy się nie cieszyła, kiedy wracał na urlop. – Czułam się zaszczuta we własnym domu, przerażona. Żeby tylko nie musieć z nim spać, brałam Hanię do łóżka. Żeby się do mnie nie dobierał, bo wszystko mnie bolało podczas seksu z nim. Bardzo się bałam, że tak mi już zostanie na zawsze. Jednego nie może Nikodemowi darować: że z wesołej, towarzyskiej dziewczyny, jaką była, zrobił wiecznie spiętą, nijaką kobietę. – Kiedy z nim byłam, wszyscy znajomi zauważyli, że zgasłam. – Alicja jeszcze dziś się denerwuje, gdy myśli o tamtym czasie. Nie umie wytłumaczyć, dlaczego tak długo tkwiła w złym związku. – Może byłam uzależniona? I zakochana, jakąś chorą miłością. A może bardziej omo- tana? Sama już nie wiem. "Dlaczego nikt nie widzi, że umieram. Historie ofiar przemocy psychicznej" Renaty Kim wydawnictwa WAB trafi do księgarń 1 stycznia 2021 r.