Fryzura Magdy Narożnej zaskoczyła fanów. "Myślałam, że to peruka"

Magda Narożna zdobyła popularność dzięki programowi "Must be the Music". Razem z zespołem Piękni i Młodzi doszła aż do finału. Nie udało im się zająć pierwszego miejsca, jednak nie przeszkodziło to, by rozwinąć błyskotliwą karierę. Hity zespołu robią furorę i biją rekordy popularności na YouTube.