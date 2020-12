Fundacja Kai Godek blokuje telefony zaufania. "Zatrzymaj telefon śmierci"

Fundacja Kai Godek szuka osób, które będą blokować telefony Aborcji bez Granic. "Jeśli tylko możesz i masz odwagę zadzwoń pod numer infolinii ADT, a najlepiej podpisz petycję do prokuratora generalnego i zapisz się na dyżur", "Dołącz do nas!", "Broń dzieci, blokuj telefon śmierci! Złość aborcjonistów pokazuje, że jesteśmy skuteczni! Razem uratujemy przed aborcją wiele dzieci" – brzmią slogany na stronie fundacji.

Akcja "Zatrzymaj telefon śmierci"

Dalej na stronie można przeczytać, że telefon to dzieło feministek, które "doradzają, jak zamordować poczęte dziecko".

"Agresja środowisk domagających się "prawa" do zabijania narasta. Aborcyjny Dream Team jest doskonałym przykładem. Jest to grupa feministek, które "głoszą nowinę, że aborcja jest ok" i chwalą się posiadaniem infolinii, pod którą doradzają, jak zamordować poczęte dziecko. Numer tej infolinii wielokrotnie wypisywano sprayem na murach kościołów i w innych miejscach w całej Polsce. Tym bardziej zdecydowana powinna być nasza odpowiedź, protest wobec takich działań i postulatów" – grzmi aktywistka poprzez stronę internetową.