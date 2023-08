GAME CHANGER w codziennej pielegnacji ust: NIVEA HYALURON LIP MOISTURE PLUS

Co jeszcze zawiera nowy sztyft NIVEA? Formuła jest w 99 procentach naturalna, wegańska. Ma w składzie trzy naturalne olejki, masło shea i glicerynę, która tak jak kwas hialuronowy wnika głęboko w naskórek. Sztyft HYALURON LIP MOISTURE PLUS pozwala zaznać ekstremalnego nawilżenia ust i to przez cały dzień, nawet do 24 godzin.