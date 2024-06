Gardias lansuje odważny trend. Majtki na wierzchu to nie przypadek

Zamieszone w mediach społecznościowych nagranie nawiązuje do nadchodzących Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Podobnie jak sportowa stylizacja Gardias, łącząca w sobie wiele gorących trendów tego sezonu.

Stylizację uzupełniła plecionym paskiem, oryginalnym naszyjnikiem sięgającym do pępka oraz wzorzystą chustką na głowie, spod której wystawały delikatnie pofalowane włosy. Mocnym akcentem była wykonana z dużych korali, czerwona bransoletka, z ludowymi motywami na wstążkach.

Sportowo-młodzieżowy strój Gardias wyjątkowo przypadł do gustu jej fanom, którzy nie szczędzili pogodynce komplementów. "Mówię, że się odmłodziła!", "Wyglądasz cudownie Dorotko! Promieniejesz", "Wyglądasz pięknie i coraz młodziej" - pisali w komentarzach.

