Pokazała letnią stylizację. Zwykłe szorty wymieniła na nietypowy model

Dorota Gardias poczuła już letni klimat. Właśnie dlatego wskoczyła w jeansowe szorty, ale nie takie przylegające do nóg, tylko z fikuśnymi, rozszerzającymi się nogawkami. Ten nietypowy model jest ciekawą alternatywą, na którą warto zwrócić uwagę przy okazji gorących dni. Pogodynka dobrała do nich cienką bluzę w biało-czerwone paski. Trzecim elementem były białe buty sportowe, czyli klasyk i garderobiany "must have", który pasuje do wszystkiego.