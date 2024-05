Sfotografowali ją na ulicy. Majtki na wierzchu nie były przypadkowe

Sagging, czyli wystająca ze spodni sportowa bielizna, to dość kontrowersyjny trend, który zapoczątkowano już w latach 90. ubiegłego wieku. Był swoistym wyrazem buntu afroamerykańskiej młodzieży, co spotykało się z krytyką ze strony przedstawicieli starszych pokoleń.

Na świecie sagging zaczął królować w latach 2000., gdy największe gwiazdy zaczęły sięgać po spodnie typu "biodrówki" z których wystawała bielizna. Co ciekawe, trend ten lansowały nie tylko kobiety, ale i mężczyźni noszący luźne spodnie odsłaniające bokserki.

W latach 2000. po sagging sięgały takie gwiazdy, jak m.in. członkinie zespoły TLC, młoda Kim Kardashian czy 2Pac. Później chętnie reinterpretowała go Rihanna i Jennifer Lopez.

W ostatnim czasie ponownie pojawił się na ulicach wielu miast, co widać m.in. w mediach społecznościowych, które zalały zdjęcia osób prezentujących ten trend. Jedną z osób, które lansują wystające ze spodni majtki, jest znana m.in. z "Euforii", "Pewnego razu... w Hollywood" czy "Opowieści podręcznej" aktorka Sydney Sweeney.

Do tego dobrała czarne botki na obcasie, drobne, złote kolczyki, niewielką białą torebkę i ciemne okulary przeciwsłoneczne. Całość stylizacji uzupełniały luźno rozpuszczone, proste włosy i minimalistyczny makijaż.

