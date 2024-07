Gdy je zobaczysz, lepiej ich nie zabijaj. To duży błąd

Kowale bezskrzydłe mają na ciele wrażliwe włoski, które wspomagają ich nawigację. Mimo że nie są uznawane za piękne, odraza do nich jest nieuzasadniona. Oczywiście, spotkanie dużej grupy cmentarników może przyprawić nas o dreszcze, jednak nie jest to powód do pozbawiania ich życia - zwłaszcza, że są one bardzo pożyteczne.