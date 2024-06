Gdzie wyrzucać papierowe ręczniki? Większość z nas popełnia błąd

Ręcznik papierowy to niezbędnik w każdym domu. Używamy ich do sprzątania czy gotowania. Po zużyciu ląduje w koszu, a jego ich zawartość należy poddać segregacji. Gdzie wyrzucić ręcznik papierowy? Wielu z nas popełnia błąd.

Ręcznik papierowy to jedna z tych rzeczy, która znajduje się w każdej kuchni. Choć z wyglądu przypomina papier toaletowy, w odróżnieniu od niego wykonany jest z celulozy. To chłonny i odporny na rwanie materiał.

Mogłoby wydawać się, że zużyty ręcznik papierowy powinien trafić do kosza przeznaczonego na papier. Okazuje się, że wiele zależy do tego, do czego go użyliśmy. Gdzie wyrzucić ręcznik papierowy? Odpowiedź może cię zdziwić.

Obowiązek segregacji śmieci bywa problematyczny

W Polsce obowiązuje JSSO, czyli Jednolity System Segregacji Odpadów. Oznacza to, że każdy kosz, w zależności od koloru odpowiada innemu rodzajowi odpadów. Kosze niebieskie przeznaczone są na papier i odpady papierowe, zielone na szkło, brązowe na odpady biodegradowalne, czarne na odpady zmieszane, a żółte na metal i tworzywa sztuczne.

Każdy z nas musi zadbać o to, aby odpady były wyrzucane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Choć sprawa wydaje się być prosta, w codziennym życiu napotykamy wiele produktów, które sprawiają trudność w prawidłowym przyporządkowaniu ich do odpowiednich pojemników. Jednym z nich jest ręcznik papierowy.

Gdzie wyrzucić ręcznik papierowy?

Ręcznik papierowy wykonany jest z celulozy z dodatkiem włókien syntetycznych, które zwiększają jego chłonność i wytrzymałość. Gdzie należy go wyrzucić? Wszystko zależy od sposobu użycia. Jeśli ręcznik został wykorzystany jedynie do ścierania kurzów i nie ma na nim żadnych tłustych czy mokrych zanieczyszczeń, można wrzucić go do niebieskiego kontenera przeznaczonego na papier.

Co zrobić z papierem, który został użyty do umycia patelni, brudnego zlewu czy piekarnika? Jeśli ręcznik miał styczność z zanieczyszczeniami i do tego jest mokry, powinien trafić do czarnego kontenera, czyli kosza przeznaczonego na odpady zmieszane. Ta zasada dotyczy także zużytego papieru toaletowego czy chusteczek higienicznych.

