Gdzie wyrzucić przeterminowane leki? Łatwo o błąd

Nadmiar tabletek należy wyrzucić po zakończeniu leczenia. Nie należy trzymać leków, myśląc, że przydadzą się w nawrocie infekcji. Po pierwsze nie mamy pewności, czy choroba wróci i czy na pewno będzie miała tę samą formę. Oprócz tego warto pamiętać, że tabletki mogą dostać się w niepowołane ręce, zwłaszcza gdy w domu są małe dzieci.

Zalegające w domowej apteczce przeterminowane leki to częsty problem. Pamiętajmy jednak, że niewłaściwe pozbycie się ich może nieść za sobą negatywne konsekwencje dla środowiska naturalnego i naszego zdrowia. Leki to substancje chemiczne, które nie powinny trafiać do zwykłych śmieci ani kanalizacji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kiedy wyrzucić leki?

Leki powinno się wyrzucać, przede wszystkim gdy minął termin ich ważności, który zaznaczony jest na opakowaniu. Oprócz tego leki, które były otwarte dłużej, niż wskazał producent lub były używane bez zachowania podstawowych zasad higieny. Uważaj także na leki, które były przechowywane w zbyt wysokiej temperaturze lub miejscach silnie nasłonecznionych.

Gdzie więc należy wyrzucić popsute lub przeterminowane leki? Leki to mieszanka różnorodnych substancji chemicznych, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą wywołać prawdziwe spustoszenie. Zatruwają wody gruntowe, zaburzają równowagę mikrobiologiczną gleby i stanowią poważne zagrożenie dla zwierząt, prowadząc nawet do ich śmierci. Co gorsza, wpływ leków na środowisko jest długotrwały – negatywne skutki mogą być odczuwalne przez dziesiątki lat.

Zobacz także : Gdzie wyrzucić styropian? Mało kto ma świadomość

Gdzie wyrzucić leki?

Chociaż pojemniki do segregacji odpadów są bardzo przydatne na co dzień, absolutnie nie wolno wyrzucać do nich przeterminowanych leków. Spłukiwanie leków w toalecie to ogromny błąd. Oczyszczalnie ścieków nie są w stanie usunąć tych substancji, które przenikają do gleby i zatruwają środowisko.

Materiały WP © Materiały własne

Najbezpieczniejszym i najbardziej odpowiedzialnym sposobem jest oddanie ich do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach. Wiele aptek posiada takie pojemniki, w których można zostawić przeterminowane leki, zarówno te w formie tabletek czy kapsułek, jak i maści czy syropy.

Przed zaniesieniem przeterminowanych leków do apteki usuń opakowania zewnętrzne i ulotki i wyrzuć do odpowiednich pojemników na papier. Najlepiej zostaw tabletki w blistrach lub butelkach - nie wysypuj ich ani nie przelewaj płynów.

Pojemniki na leki to nie miejsce na igły, strzykawki czy ampułkostrzykawki. Te odpady stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, gdyż mogą przenosić choroby zakaźne, takie jak HIV. Do aptecznych pojemników nie wyrzucaj też zużytych opatrunków ani termometrów rtęciowych. Takie odpady najlepiej oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!