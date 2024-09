Do którego kubła wyrzucasz butelkę po occie? Wielu popełnia błąd

Ocet to produkt o szerokim zastosowaniu. Można wykorzystać go do gotowania, sprzątania czy odkażania. Gdzie wyrzucić pustą butelkę po occie? Wielu z nas wrzuca ją do nieodpowiedniego kosza.

Od stycznia 2021 roku każdy z nas jest zobowiązany do segregacji śmieci. Dotyczy to zarówno mieszkańców domów jednorodzinnych jak i bloków. Zasady są proste. Odpady należy rozdzielić i określić, z jakiego materiału zostały wykonane. Taka informacja znajduje się z tyłu przedmioty lub na opakowaniu.

Po określeniu materiału odpad trzeba umieścić w jednym z pojemników, które różnią się od siebie kolorem. Czarny jest przeznaczony na odpady zmieszane, żółty na plastik i metal, niebieski na papier, zielony do szkła, zaś brązowy na odpady biologiczne, np. resztki jedzenia. Mimo to, wielu z nas popełnia szereg błędów podczas segregacji.

Gdzie wyrzucić zużyty ocet?

Ocet to jeden z najpopularniejszych produktów o bardzo szerokim zastosowaniu. Używamy go zarówno w kuchni (do przetworów czy sałatek) jak i do sprzątania. Można wykorzystać go do usunięcia kamienia i zacieków. Wymieszany z wodą stanowi tani i ekologiczny zamiennik dla wybielacza czy płynu do płukania. Możliwości jest naprawdę dużo.

Co zrobić z pustą butelką po occie? W końcu w środku znajdują się resztki kwaśnej substancji, która może wejść w reakcję chemiczną z pozostałymi odpadami. Jeśli produkt został wykonany z plastiku, należy wrzucić go do żółtego pojemnika przeznaczonego na tworzywo sztuczne. A co ze szklaną butelką? Puste opakowanie powinno trafić do zielonego pojemnika, zaś nakrętka do żółtego. Czyszczenie butelki przed wyrzuceniem nie jest konieczne.

Gdzie wyrzucić butelkę po oleju?

Olej to kolejny produkt, który znajduje się w niemalże każdym domu. Co zrobić z pustą butelką po oleju? Wszystko zależy od tego, z jakiego materiału jest wykonana. W przypadku plastiku należy wrzucić ją do żółtego pojemnika, a szkła do zielonego kontenera. Przed wyrzuceniem dokładnie umyj środek butelki, aby pozbyć się resztek tłuszczu. Nie zapomnij też o oddzieleniu nakrętki od szyjki butelki. Umieść ją w pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane.

