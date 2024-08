Gdzie wyrzucić pudełko po pizzy? Nagminnie popełniany błąd

Margherita, hawajska, a może pepperoni? Niezależnie od tego, jaką pizzą lubicie, warto pamiętać o odpowiedniej segregacji śmieci. W końcu coś należy zrobić z kartonem, w którym dostawca dostarczył nam posiłek. Okazuje się, że często popełniamy w tej kwestii błąd.

Wyrzucasz tam karton po pizzy? Możesz słono za to zapłacić

Przy segregacji śmieci niezwykle ważne jest to, z czego są one wykonane. W przypadku kartonu po pizzy sprawa wydaje się być banalnie prosta - w końcu są one zrobione z kartonu. Niestety to może być w tym przypadku bardzo mylące.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Niewiele osób wie, że karton, który trafia do pojemnika na papier, nie powinien być niczym zabrudzony. Pizza należy do niezwykle tłustych potraw, dlatego zdarza się, że sos lub tłuszcz zanieczyszcza opakowanie, dlatego nie nadaje się ono już wtedy do recyklingu. Wówczas należy umieścić go w pojemniku na odpady zmieszane.

Warto również zwrócić uwagę, czy w środku nie znajduje się folia spożywcza lub aluminiowa. Jeśli je usuniemy i nie dostrzeżemy zacieków na pudełku, możemy bez przeszkód oddać go do recyklingu.

Najczęstsze błędy w segregacji odpadów

Choć wydawać by się mogło, że segregacja odpadów jest bardzo intuicyjna, niestety w rzeczywistości różnie bywa. Wiele osób wciąż, często nieświadomie, popełnia w tej kwestii sporo błędów. Tak też jest w przypadku tacek po mięsie.

Najczęściej wykonane są ze styropianu, przez co część z nas sądzi, że powinny one trafiać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. I słusznie, jednak kiedy są one zabrudzone, należy wyrzucać je do kontenerów na odpady zmieszane. Tam też powinny trafiać blistry po lekach oraz podpaski.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.