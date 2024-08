Gdzie wyrzucić zużytą żarówkę? Wielu popełnia błąd

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nas segregacja śmieci. Dotyczy to zarówno właścicieli domów jak i budynków wielorodzinnych. Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów może skutkować wysoką karą pieniężną. Choć podział odpadów wydaje się prosty, wiele osób popełnia szereg błędów podczas segregacji.

Oświetlenie to ważny element wyposażenia wnętrza. Nieodłączną częścią każdej lampy jest żarówka. Możemy wybierać spośród klasycznych modeli jak i tych energooszczędnych, które służą nam miesiącami, a nawet latami. Po jakimś czasie żarówka przestaje działać i nadaje się już tylko do wyrzucenia.

To bardzo toksyczna i trująca substancja, która zagraża nie tylko środowisku, ale i zdrowiu i życiu. Jeśli świetlówka rozbiłaby się w mieszkaniu, należy otworzyć wszystkie okna na oścież i jak najszybciej wyjść na dwór. Gdzie wyrzucić zużyte świetlówki? Należy zawieźć do pobliskiego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. A co z diodami, żarówkami LED i lampkami choinkowymi? Tak jak świetlówki, powinny trafić do lokalnego PSZOK-u.