Gdzie wyrzucić karton po soku? Uważaj, żeby nie popełnić błędu

Segregowanie śmieci jest bardzo istotnym elementem. Czasem jednak możemy wrzucić coś do nieodpowiedniego pojemnika. Dlatego warto zapoznać się z listą, która rozwieje wszelkie wątpliwości. Co ze zużytymi kartonami po sokach?

Właściwa segregacja odpadów jest jedną z dróg do tego, aby prowadzić bardziej ekologiczny tryb życia. Obecnie czy to w blokach, czy domach jednorodzinnych wyrzucanie śmieci do różnych pojemników jest koniecznością.

Wiele osób wciąż ma jednak chwile wahania, gdy mowa o wyrzucaniu poszczególnych odpadach. Przy zużytych kartonach po sokach czy mleku mnóstwo osób popełnia jeden błąd. Gdzie należy wyrzucić zużyte opakowania? Rozwiewamy wątpliwości.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Naucz się właściwej segregacji. Nie popełniaj więcej tego błędu

Bardzo często karton po soku ląduje w worku razem z papierami. Jest to bardzo powszechny błąd. Zużyte pojemniki po sokach, sosach czy mleku zawsze wyrzucamy do żółtego worka wraz z metalami i tworzywami sztucznymi.

Takie kartony są bowiem tzw. opakowaniami wielomateriałowymi i nie są zrobione wyłącznie z papieru. Zawierają warstwę tworzywa sztucznego, a także wykonaną z aluminium. Z tych względów wyrzucanie pustych kartonów do niebieskiego worka jest błędem. Nie oznacza to jednak, że takie opakowania nie nadają się do recyklingu; jest to możliwe, o ile umieścimy je we właściwym koszu na odpady.

Zobacz także : Gdzie wyrzucić zniszczone rajstopy? Wiele osób popełnia błąd

Segregacja do żółtego worka. Co warto wiedzieć?

Przy odpadach trafiających do żółtego worka czy też pojemnika, dobrze jest pamiętać o kilku sprawach. Kiedy wyrzucamy puszki oraz plastikowe butelki, zgniatajmy je - wówczas zajmują nawet 80 proc. mniej miejsca. W żółtym koszu powinny też wylądować plastikowe kubki po kawie. Podobnie z czystym pojemnikiem styropianowym; jeżeli jednak jest po daniu kupionym na wynos, zamiast w żółtym, umieśćmy go w czarnym worku. Jeżeli mamy puszki np. po sardynkach, nie musimy ich myć - od razu lądują w żółtym pojemniku.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

© Materiały WP