Gdzie wyrzucić zniszczone rajstopy? Wiele osób popełnia błąd

Segregacja odpadów to ważne działanie na rzecz ochrony środowiska. Dla jednych proces ten jest oczywistością i nie podlega zbyt długiemu namysłowi. Czasem jednak ta dość prosta czynność może stanowić wyzwanie, zwłaszcza jeśli z początku nie zapoznaliśmy się dobrze ze "ściągami" zawierającymi istotne informacje na temat obowiązujących zasad. Choć zwykle jesteśmy pewni, gdzie wyrzucić dany produkt, niektóre możemy umieszczać nie w tym worku z odpadami, co należy.

Do której kategorii dołączyć zniszczone rajstopy? Zwróćmy uwagę na ich skład. Bardzo rzadko trafiają się te wykonane jedynie z naturalnych materiałów, takich jak wełna czy wiskoza. Najczęściej są to akrylowe, poliamidowe lub spandexowe mieszanki. Jeżeli myślicie, że są to produkty, które nadadzą się do recyklingu, jesteście w błędzie.