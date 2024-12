Gdzie wyrzucić papier po maśle? Nagminnie popełniany błąd

To ważne, aby każdy z nas zaczął dbać o środowisko. W tym celu zobowiązani jesteśmy do segregacji odpadów. Mimo że robimy to od dawna, wciąż popełniamy w tej kwestii ogromne błędy, za które możemy zostać surowo ukarani.

naturalnie Materiał powstał w ramach akcji ekologicznej

Nieprawidłową segregację śmieci zgłaszają firmy zajmujące się odbiorem odpadów. Wówczas właściwy urząd gminy może zdecydować o nałożeniu na nas za to kary, np. poprzez zwiększenie od 2 do 4-krotności opłaty podstawowej. Bywa, że problem dotyczy produktów, z których każdy z nas korzysta niemal codziennie. Oto lista częstych "problematycznych" odpadów.

Gdzie wyrzucić papierek po maśle?

Papierek po maśle, choć wygląda niepozornie, stanowi wyzwanie w procesie recyklingu. Tłuszcz, który często pokrywa takie opakowanie, sprawia, że papier staje się bezużyteczny. Wszystko przez to, że nawet niewielka ilość tłuszczu może zanieczyścić całą partię makulatury.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Często opakowania te stworzone są z papieru oraz folii aluminiowej. Zaleca się, by przed wyrzuceniem spróbować je rozdzielić. Zabrudzony papier powinien wówczas trafić do kosza na odpady zmieszane, a folia aluminiowa do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Taki podział zagwarantuje, że pozostałe odpady nie zostaną zanieczyszczone, a surowce będą mogły być odzyskane.

Gdzie wyrzucić puszkę po rybie?

Puszki po konserwach, niezależnie od tego, czy zawierają ryby, mięso, czy warzywa, wykonane są z aluminium. Dzięki temu nadają się do recyklingu i powinny być umieszczane w żółtym pojemniku przeznaczonym dla metali i tworzyw sztucznych. Niestety, wiele osób mylnie wrzuca je do pojemnika na odpady zmieszane, co jest błędem. Puszki te są cennym surowcem wtórnym, możliwym do wielokrotnego przetwarzania.

Opakowanie po jajkach - gdzie wyrzucić?

Wytłaczanki po jajkach, często spotykane w każdym domu, bywają wykonane z papieru, plastiku lub styropianu. Właśnie dlatego, zanim je wyrzucimy, należy upewnić się, z czego dokładnie są zrobione.

Te z kartonu, o ile są czyste, powinny trafić do niebieskiego pojemnika. Zabrudzone umieszcza się z kolei w odpadach zmieszanych. Natomiast wytłaczanki z plastiku lub styropianu należy wyrzucać do żółtego kosza. W tym przypadku również nie powinny być niczym zanieczyszczone.

Papierowe ręczniki - segregacja odpadów

Ręczniki papierowe wykonane są z celulozy, dzięki czemu są one chłonne i wytrzymałe. To, gdzie je wyrzucimy, zależy przede wszystkim od tego, do czego ich użyliśmy.

Jeśli używano ręcznika tylko do ścierania kurzu i nie został on poplamiony tłuszczem ani zanurzony w cieczy, można go umieścić w niebieskim pojemniku na papier. Jednak, jeśli ręcznik był używany do wytarcia tłustych naczyń lub innych zanieczyszczonych powierzchni, powinien być wrzucany do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Takie same zasady dotyczą zużytych chusteczek higienicznych i papieru toaletowego.

Gdzie wyrzucić rajstopy?

Zastanawiasz się, gdzie wyrzucić stare i zniszczone rajstopy? Zwykle są wykonane z materiałów takich jak akryl, poliamid czy spandex, które nie nadają się do recyklingu. Właśnie dlatego należy wrzucać do kosza na odpady zmieszane. Nie wolno ich też umieszczać w pojemnikach na odzież używaną, ponieważ są traktowane jako bielizna osobista, której nie można ponownie użyć.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.